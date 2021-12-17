Победитель шоу "Співають всі" и известный 16-летний певец Муаяд Абдельрахим рассказал, как разрывается между школой и сценой.

Как передает Politeka.net, Муяад Абдельрахим является известным артистом. Он прославился благодаря тому, что в 16 лет он стал победителем шоу "Співають всі", показав вокальный талант.

Так, на этот раз 16-летний артист опубликовал новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Муаяд Абдельрахим показал, как выступает на записи новогоднего концерта, который готовит телеканал "Україна". Он поет песню "Last Christmas". Под публикацией победитель "Співають всі" рассказал, какие у него дела до Нового года.

"Новый год через 15 дней



Мне за эти 15 дней надо сдать несколько зачетов и тестов, записать новую песню



А вы все успели сделать до Нового года?



Полную версию выступления смотрите на канале Украина24 в новогоднюю ночь", — рассказал Муаяд Абдельрахим.

Напомним, что Муаяд Абдельрахим живет в Одессе и обучается там в школе. Однако, несмотря на учебные дела, он несколько раз в неделю мотается в Киев для выступлений.

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