Відомий український співак Олег Винник зізнався, як поставився до перемоги Melovin'а на шоу «Маска», в якому він був одним із зіркових детективів.

Як пише Politeka.net, артист поділився в Instagram емоційним постом слідами фіналу шоу "Маска". В ньому Винник разом з Андрієм Данилком, Олею Поляковою, Настею Каменських і Дзідзьо повинен був розгадувати, хто з їхніх колег ховається під тією чи іншою хитромудрою маскою.

"Загадки другого сезону гіпершоу "Маска" виявилися ще складнішими попереднього, але завдяки цьому він став ще цікавішим і показав, скільки талановитих людей нас оточує", - зазначив у своїй публікації Винник.

Він також висловив своє ставлення до переможця проекту, яким став співак Melovin, який виступав у масці милої жирафи.

"Особисто я був шокований, коли побачив, що під маскою Жирафи Melovin. Також здивувався, коли ми відкрили маски Кота і Кажана. А який з героїв цього сезону вразив вас найбільше?", - поцікавився співак у своїх шанувальників.

У пості Винник також поділився добіркою фото своїх образів для шоу.

Його фанатки не змогли пройти повз.

"всі маски дуже сподобалися, навіть не уявляю як ми будемо далі без шоу "Маска", "прекрасні образи, відмінні спогади", "Жирафа однозначно! Робот теж несподівано!", "Ха-ха інтригани", "всі були талановиті. Але найбільшим сюрпризом для мене теж став жираф", - пишуть люди.

Нагадаємо, реакція Винника, Каменських і Dzidzio на переможця шоу "Маска" потрапила на відео.

Як повідомляла Politeka, Винник поділився своєю радістю з українцями.

Також Politeka писала, що Олег Винник напередодні фіналу шоу "Маска" заінтригував українців.