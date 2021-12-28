Известный украинский певец Melovin, который прятался в костюме Жирафа на шоу "Маска" показал реакцию звездных детективов проекта, когда он снял маску.

Как пишет Politeka.net, на своей странице в Instagram популярный украинский певец Melovin (настоящее имя Константин Бочаров) показал реакцию звездных детективов шоу "Маска" Оли Поляковой, Олега Винника, Dzidzio, Насти Каменских и Андрея Данилко когда он снял маску Жирафа.

Как видим, звездные детективы не ожидали увидеть Melovin'а в костюме Жирафа.

В комментариях украинцы обсудили их реакцию на это.

"Выражение лица Дзидзьо незабываемое 😂 Молодец Мел. По тебе Оскар плачет 🏆👍🤣 ", "На это можно смотреть вечно! 😂 У Дзидзьо немой ступор, у Насти истерика, про Олю я вообще промолчу 😂😂😂😂 Андрей Михайлович, кажется, официально записался в меловинаторы! Разучиваем его триумфальный танец 😂 ","Реакция детективов просто бесценна 😍🔥 особенно Дзидзьо 😂 Мэл, ты невероятен 👏❤️ ","Это можно пересматривать вечно 🔥🔥🔥 Правда от улыбки уже мышцы болят и челюсть сводит", " Мэл, могу с уверенностью сказать, что такой реакции судей больше никто не сможет вызвать в других сезонах 😂 Это было очень эпично 😍 ", "Орала вчера как не у себя 😂 Ну это реально был эпический момент))", " Хахаха 😂 Реацию Дзидзьо ждала весь сезон. Браво маэстро, детективы слов не могли подобрать 😂😂😂 ", "Эпогей, как их заклинило, забыли все слова! Данилка молодец, не растерялся, искренне радовался за тебя. Его ритуальный танец был великолепен 😂😂", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что Melovin признался, что ему пришлось пережить во время съемок "Маски" в неудобном костюме: "Ходил в туалет...".

Напомним, что Melovin обратился к украинцам после победы на шоу "Маска": "Во-первых...".

А еще Politeka сообщала, что Полякова обратилась к победителю" Маски " и нарвалась на комплименты: "Как можно было так...".