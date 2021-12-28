Известный украинский певец Олег Винник признался, как отнесся к победе Melovin`а на шоу «Маска», в котором он был одним из звездных детективов.

Как пишет Politeka.net, артист поделился в Инстаграм эмоциональным постом по следам финала шоу «Маска». В нем Винник вместе с Андреем Данилко, Олей Поляковой, Настей Каменских и Дзидзьо должен был разгадывать, кто из их коллег скрывается под той или иной замысловатой маской.

«Загадки второго сезона гипершоу «Маска» оказались еще сложнее предыдущего, но благодаря этому он стал еще интереснее и показал, сколько талантливых людей нас окружает», - отметил в своей публикации Винник.

Он также выразил свое отношение к победителю проекта, которым стал певец Melovin, выступавший в маске милой Жирафы.

«Лично я был шокирован, когда увидел, что под маской Жирафы Melovin. Также удивился, когда мы открыли маски Кота и Летучей мыши. А какой из героев этого сезона поразил вас больше всего?», - поинтересовался певец у своих поклонников.

В посте Винник также поделился подборкой фото своих образов для шоу.

Его фанатки не смогли пройти мимо.

«все маски очень понравились, даже не представляю как мы будем дальше без шоу "Маска"», «прекрасные образы, отличные воспоминания», «Жирафа однозначно! Робот тоже неожиданно!», «Ха-ха интриганы», «Все были талантливы. Но самым большим сюрпризом для меня тоже стал жираф», - пишут люди.

Напомним, реакция Винника, Каменских и Dzidzio на победителя шоу "Маска" попала на видео.

Как сообщала Politeka, Винник поделился своей радостью с украинцами.

Также Politeka писала, что Олег Винник накануне финала шоу "Маска" заинтриговал украинцев.