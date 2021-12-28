Відома актриса Ксенія Мішина, яка встигла прославитися не тільки акторським талантом, а й участю в різних шоу, в тому числі і проекті "Холостячка", тому у зірки з'являється все більше шанувальників.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська актриса Ксенія Мішина після фіналу шоу талантів вирішила згадати про один зі своїх улюблених образів в шкіряній сукні бордового кольору. Причому Мішина супроводила кадри своїми зауваженнями. Артистка заговорила про догляд за собою.

"Який прекрасний спогад. Мені важливо виглядати красиво, важливо подобатися самій собі. Я ціную високий професіоналізм, запит до якості моєї майстерності. Мене захоплюють талановиті люди, повністю закохані в своє ремесло.

Скільки разів мене псували, скільки разів гідності моїх кінообразів були принижені, що тепер наявність професіоналів і людей зі смаком для мене обов'язково!» - висловитися Мішина про свій стиль і модні образи.

Раньше Ксенія продемонструвала свої секрети краси, вона робила процедури з волоссям, а в кінці показала результат. Треба сказати, що такий шикарною шевелюрі можна тільки позаздрити.

"Доброго ранку, дорогі. Шовк есенція відновлює і працює, як Термозахист. Дівчатка, один з моїх секретів блискучих волосся-гребінець для моментального вирівнювання. Зубчики з керамічним покриттям. Розгладжують, не псують структуру волосся, не обпалюють шкіру голови, не травмують посічені кінчики. Волосся блищать і не втрачають вологу", - розповіла в сторіс Мішина.

Нагадавши, Мішина емоційно висловилася після фіналу "Україна має талант": "Артем, твоя перемога...".

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