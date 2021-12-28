Известная актриса Ксения Мишина, которая успела прославиться не только актерским талантом, но и участием в разных шоу, в том числе и проекте "Холостячка", поэтому у звезды появляется все больше поклонников.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская актриса Ксения Мишина после финала шоу талантов решила вспомнить об одном из своих любимых образов в кожаном платье бордового цвета. Причем Мишина сопроводила кадры своими замечаниями. Артистка заговорила об уходе за собой.

«Какое прекрасное воспоминание. Мне важно выглядеть красиво, важно нравиться самой себе. Я ценю высокий профессионализм, запрос к качеству моего мастерства. Меня восторгают талантливые люди, полностью влюбленные в свое ремесло.

Сколько раз меня портили, сколько раз достоинства моих кинообразов были унижены, что теперь наличие профессионалов и людей со вкусом для меня обязательно!» - высказалась Мишина о своем стиле и модных образах.

Ранее Ксения продемонстрировала свои секреты красоты, она делала процедуры с волосами, а в конце показала результат. Надо сказать, что такой шикарной шевелюре можно только позавидовать.

"Доброе ранее утро, дорогие. Шелк эссенция восстанавливает и работает, как термозащита. Девочки, один из моих секретов блестящих волос – расческа для моментального выравнивания. Зубчики с керамическим покрытием. Разглаживают, не портят структуру волос, не обжигают кожу головы, не травмируют посеченные кончики. Волосы блестят и не теряют влагу", - рассказала в сторис Мишина.

Напомним, Мишина эмоционально высказалась после финала "Україна має талант": "Артём, твоя победа...".

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина опозорилась на шоу с Меладзе, подробности: "Я дико расплакалась".

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