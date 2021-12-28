Український ведучий "Співають всі" і "Маска" Володимир Остапчук постав в образі, як на дитячих ранках і насмішив українців в коментарях.

Володимир Остапчук на шоу "Маска" приміряв різні образи: від чоловічих до жіночих персонажів, передає Politeka.net. Зокрема, телеведучий був в образах Шерлока Холмса, Божевільного Капелюшника, Гаррі Поттера та інших.

В цей же раз Володимир Остапчук вирішив ще більше здивувати і приміряти образ Сніжинки, як на новорічних дитячих святі.

"Який рік, така і сніжинка 😂", - написав телеведучий.

Публікація за п'ять годин зібрала майже 8000 лайків і багато коментарів. Деяким користувачам Мережі вдалося підняти настрій таким фото, і були ті, які не забули згадати про пандемію коронавірусу.

"Вова! Ти супер в будь-якому образі! 👏 👏 👏 ", "Рік, звичайно, підгулявший. Але Сніжинка і всі твої образи - це супер!!! Ти єдиний ведучий, якого хочеться слухати і бачити. Вовка Ти вогонь☺❤️", " Вова, Короновірусна?😂😂😂", "😂😂😂😂😂сподіваюся 2022 буде такий же веселий як ця сніжинка", "новорічний костюм коронавірусу", - написали користувачі Мережі.

Раніше Politeka писала, що Остапчук після скандалу з "голодною тусою" побалував себе чорною ікрою

Нагадаємо, що вїдучий Володимир Остапчук закотив бенкет після гранд-фіналу "Маски"

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