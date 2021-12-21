Как передает Politeka.net, Владимир Остапчук является известным телеведущим популярных шоу "Маска" и "Співають всі". В прошлом году у него произошел громкий разрыв со своей женой Еленой Войченко, которая на данный момент не дает ему видеться с их детьми. Вскоре он женился на другой девушке - юристе Кристине Горняк.
Так, на этот раз жена Остапчука опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Кристина Горняк похвасталась своей машиной за 1,4 миллиона гривен, которую ей подарил Владимир Остапчук.
"Какой же крутой сервис в паркинге Новопечерских липках", — поделилась Кристина Горняк.
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Напомним, что в августе 2020-го года Владимир Остапчук сделал дорогостоящий подарок своей избраннице. Он рассказал, что мечтой Кристины Горняк была машина, а именно - "Range Rover". Этот жест обошелся ведущему в 1,4 миллиона гривен.
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