Как передает Politeka.net, Владимир Остапчук является известным телеведущим популярных шоу "Маска" и "Співають всі". В прошлом году у него произошел громкий разрыв со своей женой Еленой Войченко, которая на данный момент не дает ему видеться с их детьми. Вскоре он женился на другой девушке - юристе Кристине Горняк.

Так, на этот раз жена Остапчука опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Кристина Горняк похвасталась своей машиной за 1,4 миллиона гривен, которую ей подарил Владимир Остапчук.

"Какой же крутой сервис в паркинге Новопечерских липках", — поделилась Кристина Горняк.

Напомним, что в августе 2020-го года Владимир Остапчук сделал дорогостоящий подарок своей избраннице. Он рассказал, что мечтой Кристины Горняк была машина, а именно - "Range Rover". Этот жест обошелся ведущему в 1,4 миллиона гривен.

Ранее сообщалось, финал шоу "Маска", Остапчук сделал интригующее признание о победителе: "Порвет все ваши шаблоны"

Также, Остапчук показал роскошный интерьер их с Горняк нового дома: "Настоящий камин, комод для антиквариата и..."

Politeka рассказывала, вторую жену ведущего "Маски" и "Співають всі" Остапчука уже поздравляют с "беременностью": "Вам к лицу"