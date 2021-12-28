Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук является популярным украинским телеведущим. Знаменитость вел новый проект "Співают всі", а также снимается уже второй сезон в шоу "Маска", гранд-финал которого был на днях. Владимир у себя в Инстаграм показал, как празднует с супругой Кристиной успех последнего выпуска.
Владимир сидел за столиком одного из заведений и заказал много блюд, среди которых были вареники и красная икра. Рядом сидела Кристина, которая наливала чай себе.
"Чтобы вы понимали, как мы празднуем финал, гранд-финал шоу "Маска" и чего хочет украинская душа", - сказал Владимир после чего показал вареники.
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"Празднуем феерическое окончание и прекрасные рейтинги шоу "Маска" 2 сезон. Потянуло на родненькое", - написал Владимир.
Стоит отметить, что гранд-финал шоу "Маска" проходил в субботу, 25 декабря. В проекте победила маска Жирафы, под которой прятался эпатажный певец MELOVIN.
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