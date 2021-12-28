Украинский ведущий "Співають всі" и "Маска" Владимир Остапчук предстал в образе, как на детских утренниках и насмешил украинцев в комментариях.

Владимир Остапчук на шоу "Маска" примерял различные образы: от мужских до женских персонажей, передает Politeka.net. В частности, телеведущий был в образах Шерлока Холмса, Безумного Шляпника, Гарри Поттера и других.

В этот же раз Владимир Остапчук решил еще больше удивить и примерять образ Снежинки, как на новогодних детских утренниках.

"Какой год, такая и снежинка 😂", - написал телеведущий.

Публикация за пять часов собрала почти 8000 лайков и много комментариев. Некоторым пользователям Сети удалось поднять настроение таким фото, и были те, которые не забыли упомянуть о пандемии коронавируса.

"Вова! Ты супер в любом образе! 👏👏👏", "Год, конечно, подгулявший. Но снежинка и все твои образы — это супер!!! Ты единственный ведущий, которого хочется слушать и видеть. Вовка ты огонь 🔥🔥🔥❤️", "Вова , короновирусная?😂😂😂", "😂😂😂😂😂надеюсь 2022 будет такой же веселый как эта снежинка", "Новогодний костюм коронавируса 😂😂😂", - написали пользователи Сети.

Ранее Politeka писала, что Остапчук после скандала с "голодной тусой" побаловал себя черной икрой

Напомним, что ведущий Владимир Остапчук закатил пир после гранд-финала "Маски"

A еще Politeka сообщала, что жена Остапчука хвастанула подаренной машиной за 1,4 млн. гривен