Як повідомляє Politeka.net, знаменита українська телеведуча Катя Осадча на кожному прем'єрному вечорі, інтерв'ю або шоу блищить в різних нарядах і намагається не повторювати образи. Причому віддає перевагу, як правило, виключно сукні Максі-довжини і з одним і тим же акцентом.
Цього разу телеведуча зацікавила відразу декількома нарядами, які приміряла перед дзеркалом. Зробила це зірка для того, щоб вибрати вже вбрання, в якому зустрічатиме Новий Рік.
"Ви вже вибрали Новорічний одяг? На якому зупинилися колір, довжина? 😅» - писати Катерина під спокусливими кадрами.
Шанувальники почали голосувати:
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"Перше👍 🔥; біле плаття😍; зупинилася на тому, щоб не жерти) більше стрункої Каті, проганяє зайвий апетит😍; красуня🔥; перший образ дуже ніжний! 😍 ; Перше🔥; Перше або біле)); біле плаття - the best! ); Біле!❤ ️ ; Перша😍; яка ви красива, красуня❤; третє плаття, Вам воно дуже підходить👍; біле плаття; ви в ньому схожі на принцесу👸 такі ніжні, витончені, справжня Фея🧚; мені б її проблеми».
Раніше перед камерою Осадча з'явилася в стильному білосніжному костюмі з бахромою на одному рукаві, на ній також рукавички і модний капелюшок в тон.
Цей наряд красиво підкреслив струнку фігуру зірки після пологів. Треба сказати, то в цьому образі Осадча ледь не затьмарила Снігову королеву Олю Полякову, з якою зустрілася на прем'єрному вечорі.
Нагадавши, Осадча і Горбунов зняли казкову атмосферу в своєму будинку: "єдина пара, милує око".
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