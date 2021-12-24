Как передает Politeka.net, Катя Осадчая является известной украинской телеведущей. Она ведет авторскую программу про звезд шоу-бизнеса "Світське життя". В 2017-ом году она объявила о том, что вышла замуж за коллегу Юрия Горбунова, с которым у них есть два сына - 4-летний Иван и 4-месячный Даниил.

Так, на этот раз телеведущая опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Катя Осадчая показала, как выглядит после съемок и в каком виде предстает перед своим мужем - Юрием Горбуновым. Она засняла себя умытой и без прически. Стоит отметить, что ведущая вернулась после съемок нового сезона "Голосу країни". Оттуда Осадчая показала своё фото с генеральным продюсером телеканала "1+1" - Владимиром Завадюком.

"Завадюк за рулем "Голос країни" начинает новый сезон", — пишет Катя Осадчая.

"Съемочный марафон...Дома...", — показала себя ведущая.

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Также, Катю Осадчую в "Світському житті" заменил известный певец, в такой роли его еще не видели: "Светский лев"

Politeka рассказывала, Осадчая рассказала об их с Горбуновым традиции, связанной с "Голосом країни": "За шесть общих сезонов успели..."