Дружина українського музиканта Сергія Бабкіна, який відомий по групі 5'nizza і проекту "Голос країни", показала, як чоловік жартував над нею в торговому центрі.

Як пише Politeka.net, у своєму Instagram дружина Сергія Бабкіна Сніжана опублікувала відео, зняте її зірковим чоловіком. Вона стояла на ескалаторі, позуючи для фото. Проте Бабкін вирішив "познущатися" над дружиною і став знімати її на відео. Крім цього, він став озвучувати її смішним голосом. Спочатку Сніжана не розуміла, що відбувається, але потім стала підігравати артисту.

"Від творця СБ. Дубляж СБ. В головній ролі, трохи розгублена СБ (теж СБ?? це його брат? ні Сестра!). У фільмі... "Медіативна суєта", - підписала відео Сніжана.

Відзначимо, що Сніжана Бабкіна виглядала чудово. Вона була одягнена в чорні джинси, які підкреслили її спортивну фігурку, і яскравий светр.

Як відомо, Сергій і Сніжана Бабкіни одружилися в 2009 році. Пара виховує трьох дітей - старшого сина Сніжани від першого шлюбу, а також дочку і сина.

Нагадаємо, що Сніжана Бабкіна вимазалася блискітками, вразивши виглядом: "тільки задумайтеся...".

Раніше Politeka писала, що Сніжана Бабкіна показала, що робить перед сном: «нічні ніжності».

А ще Politeka повідомляла, що Сніжана Бабкіна вперше зробила собі макіяж: "складно повірити...".