Як пише Politeka.net, милими Сторіс Сніжана Бабкіна поділилася на своїй сторінці в Інстаграм.

Сергій і Сніжана разом вже більше 10 років. Вони таємно повінчалися 11 травня 2008 року, а вже 27 березня 2009 року оформили свої стосунки в РАГСі. Зараз подружжя виховує трьох дітей: дочку Веселину і синів – Артура і Єлисея. Від першого шлюбу у Сергія є син Ілля.

Єлисей Бабкін з'явився на світ у червні 2019 року. Ім'я хлопчикові подружжя вибрали ще задовго до його появи на світ – вони прийшли Сніжани уві сні. Обличчя дитини подружжя приховувало майже два роки.

У нових сторіс Сніжана Бабкіна показала, як проводить час з молодшим сином ввечері перед сном.

"Нічні ніжності", - підписала кадри вона.

"Еллісей, я тебе...", - каже Сніжана Бабкіна, шепчет6 "Люблю".

"Люблю!"- голосно повторює хлопчик.

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