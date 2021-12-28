Как пишет Politeka.net, в своем Instagram жена Сергея Бабкина Снежана опубликовала видео, снятое ее звездным мужем. Она стояла на эскалаторе, позируя для фото. Но Бабкин решил «поиздеваться» над женой и стал снимать ее на видео. Кроме этого, он стал озвучивать ее смешным голосом. Сначала Снежана не понимала, что происходит, но потом стала подыгрывать артисту.
«От создателя СБ. Дубляж СБ. В главной роли, немного растерянная СБ (тоже СБ?? это его брат? нет Сестра!). В фильме…«Медиативная суета», - подписала видео Снежана.
Отметим, что Снежана Бабкина выглядела превосходно. Она была одета в черные джинсы, которые подчеркнули ее спортивную фигурку, и яркий свитер.
Ани Лорак сменила прическу и удивила появлением в платье с одними блестками: "Какой-то избыток эпатажа"
Реакция Винника, Каменских и Dzidzio на победителя шоу "Маска" попала на видео: "Их заклинило"
Балан на закрытой вечеринке удивил изменениями во внешности: "Господи, Данчик, какой он..."
Победитель "Мастер Шеф"-11 Шинкарев припомнил выговор от Эктора: "Подумал, что я точно еду домой"
Ведущий Слава Демин засветил цены и что сейчас творится в Буковеле: "Кто-то уже докатался..."
Как известно, Сергей и Снежана Бабкины поженились в 2009 году. Пара воспитывает троих детей – старшего сына Снежаны от первого брака, а также дочку и сына.
Напомним, что Снежана Бабкина измазалась блестками, впечатлив видом: "Только задумайтесь...".
Ранее Politeka писала, что Снежана Бабкина показала, что делает перед сном: «Ночные нежности».
А еще Politeka сообщала, что Снежана Бабкина впервые сделала себе мейкап: "сложно поверить...".