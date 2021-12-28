Жена украинского музыканта Сергея Бабкина, который известен по группе 5'nizza и проекту «Голос страны», показала, как муж подшучивал над ней в торговом центре.

Как пишет Politeka.net, в своем Instagram жена Сергея Бабкина Снежана опубликовала видео, снятое ее звездным мужем. Она стояла на эскалаторе, позируя для фото. Но Бабкин решил «поиздеваться» над женой и стал снимать ее на видео. Кроме этого, он стал озвучивать ее смешным голосом. Сначала Снежана не понимала, что происходит, но потом стала подыгрывать артисту.

«От создателя СБ. Дубляж СБ. В главной роли, немного растерянная СБ (тоже СБ?? это его брат? нет Сестра!). В фильме…«Медиативная суета», - подписала видео Снежана.

Отметим, что Снежана Бабкина выглядела превосходно. Она была одета в черные джинсы, которые подчеркнули ее спортивную фигурку, и яркий свитер.

Как известно, Сергей и Снежана Бабкины поженились в 2009 году. Пара воспитывает троих детей – старшего сына Снежаны от первого брака, а также дочку и сына.

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