Як пише Politeka.net, Сніжана вийшла заміж за Сергія Бабкіна у 2009 році. Актриса займається менеджментом свого чоловіка і навіть була номінована в 2017 і 2018 році на відповідну премію за версією YUNA. Перемогти в номінації, на жаль, Сніжані не вдалося. А нещодавно Бабкіна допомагала Сергію з виступом на шоу" Маска", де він був під маскою Тигра. Не забуває Сніжана і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото Сніжана позувала крупним планом, показуючи себе.
"А ще, в це складно повірити, але сьогодні я вперше в житті намалювала собі сама стрілки. Дівчатка мої, чекаю ваші зауваження в Директ", - написала актриса.
"Перші стрілки в 36 років??? Не вірю", - написала на другому сторіс Сніжана.
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Зірка додала ефект на фото, завдяки якому обличчя у неї стало великим і круглим. Знімок вийшов дуже смішним.
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