Дружина відомого українського співака Сергія Бабакіна, який був учасником групи 5'nizza, Сніжана стала все частіше розповідати про своє захоплення медитацією і про те, як це може багатьом допомогти.

Як пише Politeka.net, у своєму Instagram дружина відомого українського співака Сергія Бабкіна Сніжана після розповіді в інтерв'ю про масові зради чоловіка в минулому вирішила не піддаватися тому потоку критики, який на неї обрушився. Тому тепер вона веде соціальні мережі і ігнорує всі зауваження.

"Сніжинки! Новини та подарунки! 🎁 Як багато навколо нас чарівництва. Як багато непізнаних тем і напрямків! Як багато дивовижних речей нас оточує...⭐️ Наприклад, ви вже напевно замислювалися про цифру 7. Це чарівне число!✨

Тільки задумайтеся: 7 кольорів веселки, 7 нот, 7 днів тижня, 7 основних релігій, 7 гномів😆, 7 п'ятниць на тижні🤣. Це секунда гумору ... дуже часто нас оточує ця містична цифра, чи не так? І сьогодні, мої дорогі, я хочу вам теж розповісти про це число! Цифра 7 символізує досконалість!!!», - писати Бабкіна, розповідаючи про те, як запланувала курс медитацій і яку роль в них зіграє число сім.

При цьому на фото Бабкіна позувала виключно в блискітках, прикривши все зайве завдяки вдалому ракурсу.

Раньше Бабкіна розповіла про закінчення свого новорічного марафону, а також заінтригувала новою заявою.

"Спільнота людей, які мають намір помічати своє щастя! Свою винятковість! Своє призначення! Як же я вам вдячна!🙏 🏻 А для тих, хто з різних причин не змогли бути присутніми в марафоні, у мене є новини!Починати нове-завжди вчасно, і я готова Вам в цьому допомогти!", - написавши Сніжана Бабкіна.

Раніше Politeka писала, що дружина Сергія Бабкіна налякала появою на публіці з бородою: несподівані фото.

Нагадаємо, що дружина Бабкіна приймає привітання з перемогою чоловіка: "пишаюся".

А ще Politeka повідомляла, що Сергій Бабкін поруч з коханою дружиною поділився своєю радістю: "вона знає".