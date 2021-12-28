Як пише Politeka.net, у себе в Instagram 43-річна Лілія Подкопаєва опублікувала серію фото, зроблених на пляжі. Вона позувала разом зі своєю молодшою донькою, яку народила у вересні 2019 року. Дівчинка була одягнена в неймовірно ніжне чорне плаття з фатину. Вона бігла до води, поки мама зачаровано дивилася на неї.
"Бережіть в собі своє безмежне море", - підписала фото Лілія.
У коментарях шанувальники залишили їй масу приємних слів.
"Роднулечкі, такі класні", "Яка милашка. Здоров'я вам всім міцного і любові!", "Красуні", "Будьте щасливі!", "Яка принадність", «Зірочка маленька, підкорила наші серця», "Просто ангел", - пишуть користувачі Мережі.
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Як відомо, Лілія Подкопаєва п'ять років була одружена з бізнесменом Тимофієм Нагорним. У 2018 році вона вийшла заміж за бізнесмена Ігоря Дубінського, який більше 25 років живе в США.
Нагадаємо, що Лілія Подкопаєва підкорила стилем в незвичайному костюмі: "Вид заворожує".
Раніше Politeka писала, що Лілія Подкопаєва показала природну красу:"дивовижна".
А ще Politeka повідомляла, що Лілія Подкопаєва незвично привітала з Різдвом: "є ж інші кольори...".