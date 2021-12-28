Украинская гимнастка, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева показала трогательные фото со своей двухлетней дочкой, которую она родила в зрелом возрасте.

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм 43-летняя Лилия Подкопаева опубликовала серию фото, сделанных на пляже. Она позировала вместе со своей младшей дочкой, которую родила в сентябре 2019 года. Девочка была одета в невероятно нежное черное платье из фатина. Она бежала к воде, пока мама зачарованно смотрела на нее.

«Берегите в себе своё безграничное море», - подписала фото Лилия.

В комментариях поклонники оставили ей массу приятных слов.

«Роднулечки, такие классные», «Какая Милашка. Здоровья вам всем крепкого и любви!», «Красавицы», «Будьте счастливы!», «Какая прелесть», «Звездочка маленькая, покорила наши сердца», «Просто ангел», - пишут пользователи сети.

Как известно, Лилия Подкопаева пять лет была замужем за бизнесменом Тимофеем Нагорным. В 2018 году она вышла замуж за бизнесмена Игоря Дубинского, который более 25 лет живет в США.

Напомним, что Лилия Подкопаева покорила стилем в необычном костюме: «Вид завораживает».

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