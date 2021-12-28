Як пише Politeka.net, в Instagram у Катерини Кухар з'явилися уривки з балету, а також уривок інтерв'ю, де артистів спіймали після концерту. Стоянов розповідав про балет «Лускунчик», як раптом згадав, що для їх зоряної пари він значить дуже багато.

"Лускунчик возз'єднав мене з цією жінкою. Тому що це перший спектакль, який ми разом почали репетирувати", - зазначив Стоянов.

Як відомо, спочатку Стоянов і Катерина Кухар були партнерами по сцені. Їх дует був дуже зпрацьованим і популярним. Згодом у пари зав'язалися стосунки, які переросли в справжню сім'ю. Як відомо, пара виховує двох дітей - сина балерини від першого шлюбу і дочку, яку вона народила Стоянову. Весь цей час артисти продовжують танцювати разом – в їх репертуарі дуже багато відомих вистав.

Нагадаємо, що Кухар засвітила нових членів сім'ї, це любов з першого погляду.

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