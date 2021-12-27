Відома українська балерина Катерина Кухар захопила новим знімком на своїй сторінці в Instagram.

Як повідомляє Politeka.net, знаменита українська балерина і суддя шоу "Танців з зірками" Катерина Кухар на своїй сторінці в Instagram поділилася новим фото, на якому зображена зі своїм чоловіком і колегою Олександром Стояновим.

Перед Новим роком Катерина Кухар і Олександр Стоянов дарують святковий настроєм балетом»Лускунчик". На новому фото вони відображені якраз в костюмах.

"Дорогий мій, улюблений глядач!🎭 Дякую за аншлаг, овації, за любов і теплоту!» - написавши Катерина Кухар.

Також вона зазначила, що глядачі можуть сфотографуватися в спеціальних святкових локаціях.

Фото не залишило байдужою і ведучу шоу «Танці з зірками» Іванну Онуфрійчук.

"Неперевершені! Так хочеться побачити цю красу», - відреагувала вона на пост Катерини Кухар.

Фото зібрало масу лайків від фоловерів балерини і судді популярного проекту «Танці з зірками "Катерина Кухар".

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