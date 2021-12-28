Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у Екатерины Кухар появились отрывки с балета, а также отрывок интервью, где артистов поймали после концерта. Стоянов рассказывал о балете «Щелкунчик», как вдруг вспомнил, что для их звездной пары он значит очень много.

«Щелкунчик воссоединил меня с этой женщиной. Потому что это первый спектакль, который мы вместе начали репетировать», - отметил Стоянов.

Как известно, сначала Стоянов и Екатерина Кухар были партнерами по сцене. Их дуэт был очень сработанным и популярным. Со временем у пары завязались отношения, которые переросли в настоящую семью. Как известно, пара воспитывает двоих детей – сына балерины от первого брака и дочку, которую она родила Стоянову. Все это время артисты продолжают танцевать вместе – в их репертуаре очень много известных спектаклей.

Напомним, что Кухар засветила новых членов семьи, это любовь с первого взгляда.

Ранее Politeka писала, что Кухар рядом со Стояновым раззадорила Иванну Онуфрийчук: «Так хочется…».

А еще Politeka сообщала, что Кухар рассказала, как чуть не сорвала выступление: "Впервые в жизни я…".