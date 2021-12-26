Як повідомляє Politeka.net, знаменита українська балерина і суддя шоу "Танців з зірками" Катерина Кухар у своїх Instagram-сторіс розповіла про неприємну ситуацію з якою нещодавно зіткнулася.

Виявилося, що спочатку перенесли рейс, на якому вони з чоловіком Олександром Стояновим мали летіти до Києва на виставу. Потім з'ясовувалося, що загубився їх багаж з костюмами і головне пуантами. Так що зірка вперше в житті виступала в пуантах без устілок.

"День почався "весело" ще вчора, коли ми дізналися, що нам перенесли рейс. І, за традицією, ми знову залишилися без нашого багажу, де були пуанти і частина костюмів, і все, що потрібно артистам, щоб підготуватися до виступу", - підписала сторіс Катя.

Вона також розповіла, що вони прилетіли до Києва за дві години до вистави, однак, на щастя, всі встигли.

"Друзі, новорічне диво існує. Завдяки йому ми сьогодні все-таки вийшли на сцену Жовтневого. Вперше в житті я танцювала в пуантах без устілок", - зізналася Кухар.

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