Прима-балерина Катерина Кухар отримала від чоловіка на семиріччя дочки памятний подарунок - маленьку собачку породи мальтипу, яка скрасила сімейні будні.

Як повідомляє Politeka.net, нещодавно сім'я Кухар і Олександра Стоянова дійсно поповнилася - про нового члена сім'ї Катерина заявила в Instagram. Ним стала собачка породи мальтіпу.

Щоб їй не було нудно в сім'ї з'явилася ще одна собачка мальтіпу. Тільки забарвлення у неї інше: чорне з білими вкрапленнями.

Катерина Кухар поділилася милими і зворушливими кадрами з нової фотосесії, на яких вона позувала зі своїми улюбленцями. Кухар приміряла чорну сорочку з короткими рукавами і чорні вузькі штани. Песики тим часом розмістилися поруч з коханою господинею, яка щасливо посміхається. Схоже у неї з собачками трапилася любов з першого погляду.

"Здається я стала собачницею", - підписала Катерина Кухар теплі кадри. Крім того, балерина зробила кілька відео, на яких показала вихованців сплячими на дивані у вітальні.

Варто відзначити, що песики цієї породи є у Потапа і Насті Каменських, Лілії Ребрик, Дмитра Монатіка та інших українських зірок.

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