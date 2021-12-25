Як повідомляє Politeka.net, нещодавно сім'я Кухар і Олександра Стоянова дійсно поповнилася - про нового члена сім'ї Катерина заявила в Instagram. Ним стала собачка породи мальтіпу.
Щоб їй не було нудно в сім'ї з'явилася ще одна собачка мальтіпу. Тільки забарвлення у неї інше: чорне з білими вкрапленнями.
Катерина Кухар поділилася милими і зворушливими кадрами з нової фотосесії, на яких вона позувала зі своїми улюбленцями. Кухар приміряла чорну сорочку з короткими рукавами і чорні вузькі штани. Песики тим часом розмістилися поруч з коханою господинею, яка щасливо посміхається. Схоже у неї з собачками трапилася любов з першого погляду.
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"Здається я стала собачницею", - підписала Катерина Кухар теплі кадри. Крім того, балерина зробила кілька відео, на яких показала вихованців сплячими на дивані у вітальні.
Варто відзначити, що песики цієї породи є у Потапа і Насті Каменських, Лілії Ребрик, Дмитра Монатіка та інших українських зірок.
Нагадаємо, Кухар, Ткач, Slavia та інші показали, як стильно виглядати взимку.
Як повідомляла Politeka, Кухар зізналася, що її пов'язує з Потапом і Ласточкіним.
Також Politeka писала, що Кухар встигла зняти рідкісне небесне явище, що воно віщує.