Як пише Politeka.net, в Instagram 35-річна Злата Огневич опублікувала фото, на якому постала в простому повсякденному одязі – джинсах і просторій футболці. Шкіра зірки була дуже засмаглою. Складалося враження, що вона тільки приїхала з відпочинку за кордоном.

"Залишилося 3 дні до Нового року! Нарешті можна трохи зменшити темп життя і видихнути цей рік. У цей період я люблю проводити час вдома з сім'єю, переглядаючи улюблені фільми дитинства, новорічні прем'єри і атмосферні комедії", - поділилася з шанувальниками Злата Огневич.

У коментарях екс -"Холостячці" залишили масу приємних слів.

"Міс чарівність і ніжність", "Злата, з наступаючим Новим Роком! Здоров'я, щастя", "Злата, тобі дуже пасує ця футболка", "вона буквально ангел", "Гарна. Щаслива. Сповнена енергії. Так тримати)))", "Ідеальна", "Дуже фотогенічна", - пишуть користувачі Мережі.

Зазначимо, що після "Холостячки" Злату покинув її обранець, після чого дівчина ще багато чого пережила.

Нагадаємо, що Злата Огневич розсмішила українців підсумками "Холостячки": "грошей нуль...".

Раніше Politeka писала, що Огневич розлютила мережу, засвітившись з екс-учасниками "Холостячки": "я вам більше не вірю".

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