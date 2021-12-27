Злата залишилася одна після фіналу шоу "Холостячка", але змогла зберегти дружнє ставлення з багатьма чоловіками з проекту, тому почала показувати в Instagram кадри з їхніх зустрічей.

Як відомо, Максим Тарапа є успішним українським бізнесменом, який приводить Медичне обладнання з Китаю, як і продукти харчування. У новому сезоні "Холостячка" Огневич не залишилася разом з Тарапатою, а також не залишилася з переможцем шоу Задворним, той кинув її без пояснень причин і після різко висловлювався в Instagram.

Однак Огневич вдалося підтримати дружні стосунки відразу з кількома чоловіками і тому вона нерідко навіть з ними бачиться і проводить час.

Нещодавно Огневич відвідала фінал шоу»Україна має талант". Компанію артистці в залі для глядачів склали учасники Холостячки-Фіналіст Дмитро Шевченко і Максим Тарапата.

"Яка крута компанія. Дівчатка, не заздріть», — підписала кадри зірка.

Відзначимо, ми писали, що Макс вирішив взяти участь, але Злата Огневич не вибрала красеня, віддавши перевагу Андрію Задворному, який її в підсумку кинув. Але проект дав Тарапате великий приріст фанатів в Instagram, де тепер він активно веде блог.

"І все ж, чи можна перемогти в боротьбі за любов? Або любов і боротьба поняття несумісні?",- написав нещодавно під фотографією Тарапата.

Нагадавши, Огневич здивувала новими одкровеннями після "Холостячки" , в мережі киплять обговорення

А ще Politeka писала, що Максим Тарапата після невдачі з "Холостячкою" Огневич звернувся до публіки

Також Politeka повідомляла, що відкинутий Огневич Макс Тарапата розкрив, що у нього з Мішиною