Як відомо, Максим Тарапа є успішним українським бізнесменом, який приводить Медичне обладнання з Китаю, як і продукти харчування. У новому сезоні "Холостячка" Огневич не залишилася разом з Тарапатою, а також не залишилася з переможцем шоу Задворним, той кинув її без пояснень причин і після різко висловлювався в Instagram.
Однак Огневич вдалося підтримати дружні стосунки відразу з кількома чоловіками і тому вона нерідко навіть з ними бачиться і проводить час.
Нещодавно Огневич відвідала фінал шоу»Україна має талант". Компанію артистці в залі для глядачів склали учасники Холостячки-Фіналіст Дмитро Шевченко і Максим Тарапата.
"Яка крута компанія. Дівчатка, не заздріть», — підписала кадри зірка.
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Відзначимо, ми писали, що Макс вирішив взяти участь, але Злата Огневич не вибрала красеня, віддавши перевагу Андрію Задворному, який її в підсумку кинув. Але проект дав Тарапате великий приріст фанатів в Instagram, де тепер він активно веде блог.
"І все ж, чи можна перемогти в боротьбі за любов? Або любов і боротьба поняття несумісні?",- написав нещодавно під фотографією Тарапата.
Нагадавши, Огневич здивувала новими одкровеннями після "Холостячки" , в мережі киплять обговорення
А ще Politeka писала, що Максим Тарапата після невдачі з "Холостячкою" Огневич звернувся до публіки
Також Politeka повідомляла, що відкинутий Огневич Макс Тарапата розкрив, що у нього з Мішиною