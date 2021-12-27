Як відомо, Максим Тарапа є успішним українським бізнесменом, який приводить Медичне обладнання з Китаю, як і продукти харчування. У новому сезоні "Холостячка" Огневич не залишилася разом з Тарапатою, а також не залишилася з переможцем шоу Задворним, той кинув її без пояснень причин і після різко висловлювався в Instagram.

Однак Огневич вдалося підтримати дружні стосунки відразу з кількома чоловіками і тому вона нерідко навіть з ними бачиться і проводить час.

Нещодавно Огневич відвідала фінал шоу»Україна має талант". Компанію артистці в залі для глядачів склали учасники Холостячки-Фіналіст Дмитро Шевченко і Максим Тарапата.

"Яка крута компанія. Дівчатка, не заздріть», — підписала кадри зірка.

Популярні новини зараз

50-річна Орбакайте показала, як виглядає єдина внучка Пугачової: "Перетворюється в..."

Українці зможуть використовувати "Дію" для отримання ще однієї виплати: хто може отримати 6300 гривень

Пішов з життя знаменитий музикант, рідні повідомили про трагедію: "Він був абсолютною легендою"

Військовий облік для жінок: у ЗСУ уточнили, кого не призовуть воювати

"Штрафи до 8 500 гривень": як і коли почнуть карати українок, які не стали на військовий облік
Показати ще

Відзначимо, ми писали, що Макс вирішив взяти участь, але Злата Огневич не вибрала красеня, віддавши перевагу Андрію Задворному, який її в підсумку кинув. Але проект дав Тарапате великий приріст фанатів в Instagram, де тепер він активно веде блог.

"І все ж, чи можна перемогти в боротьбі за любов? Або любов і боротьба поняття несумісні?",- написав нещодавно під фотографією Тарапата.

Нагадавши, Огневич здивувала новими одкровеннями після "Холостячки" , в мережі киплять обговорення

А ще Politeka писала, що Максим Тарапата після невдачі з "Холостячкою" Огневич звернувся до публіки

Також Politeka повідомляла, що відкинутий Огневич Макс Тарапата розкрив, що у нього з Мішиною