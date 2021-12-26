Як пише Politeka.net, Злата Огневич є популярною вітчизняною співачкою і переможницею шоу "Маска". У 2021 році артистка вирішила піти на проект "Холостячка", де спробувала знайти своє кохання, але переможець шоу Андрій Задворний кинув артистку через деякий час після фіналу проекту. Не забуває Огневич і про соціальні мережі, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.
На новому відео в Тікток Злата сиділа за столиком і заважала свій напій в чашці, а також підспівувала під Земфіру.
"Грошей нуль...",- звучали слова знаменитої пісні.
"Підсумки Холостячки", - було написано на кадрах.
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"Земфіра про наболіле", - написала Злата в пості.
"Бажаю в Новому році знайти своє щастя", "так чекала ваше нове відео в Тікток", "Ти найкрасивіша", "як то кажуть, краще ніяк, ніж як попало. Все найцікавіше у Злати попереду", "і проблем зайвих теж нуль", "Ну хоч грошики заробила, і на тому добре".
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