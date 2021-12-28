"Холостячка" Злата Огневич вибрала у фіналі Андрія Задворного, проте він її кинув через місяць після відносин, на пост-шоу багато чоловіків підтримали співачку і тепер вона підтримує з ними дружнє спілкування.

Як пише Politeka.net, Злата Огневич не перестає дивувати аудиторію після фіналу шоу" Холостячка", тому нерідко отримує досить велику порцію критики. Спочатку зірку висміювали за вибір коханого, проте на пост-шоу виявилося, що він її кинув.

Залишившись одна, Огневич не стала замикатися в собі і коментувати подію, причому вона натякнула, що підтримує хороші відносини з іншими екс-учасниками. І ось нещодавно вона відвідала фінал шоу»Україна має талант". Компанію артистці в залі для глядачів склали учасники Холостячки-Фіналіст Дмитро Шевченко і Максим Тарапата.

Саме це і здивувало мережу, користувачі почали відразу обговорювати побачене.

"Як вам такий розвиток подій?🌹 » - сказано в підписі під роликом.

"Правильний хід. Хтось відсіється, хтось залишиться, хтось іншому залишиться. Тепер життя вирішить; добре, що з'явилися такі друзі. 👏 ; Діма добре, Макс ні!!!; Да... компанія на вечір . Але так залишилася сама. 😮 ; Всім любові❤️; Діма супер; Максим, вибач але Діма більше закоханий в злату, його щирий, закоханий погляд не можна не помітити; дуже відмінна компанія, аплодую стоячи чоловікам; не смішно.... Звичайно Макс; Вибачте, але я вам не заздрю; Допустила помилку, а тепер за рахунок людей яким вона небайдужа намагається повернути свою розтоптану самооцінку; Злата - я була про вас кращої думки; ви з тих людей, що впали на саме дно, і звідти не повернетеся».

У 2021 році артистка вирішила піти на проект "Холостячка", де спробувала знайти своє кохання, але переможець шоу Андрій Задворний кинув артистку через деякий час після фіналу проекту. Не забуває Огневич і про соціальні мережі, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.

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