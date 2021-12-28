Як пише Politeka.net, Злата Огневич не перестає дивувати аудиторію після фіналу шоу" Холостячка", тому нерідко отримує досить велику порцію критики. Спочатку зірку висміювали за вибір коханого, проте на пост-шоу виявилося, що він її кинув.
Залишившись одна, Огневич не стала замикатися в собі і коментувати подію, причому вона натякнула, що підтримує хороші відносини з іншими екс-учасниками. І ось нещодавно вона відвідала фінал шоу»Україна має талант". Компанію артистці в залі для глядачів склали учасники Холостячки-Фіналіст Дмитро Шевченко і Максим Тарапата.
Саме це і здивувало мережу, користувачі почали відразу обговорювати побачене.
"Як вам такий розвиток подій?🌹 » - сказано в підписі під роликом.
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"Правильний хід. Хтось відсіється, хтось залишиться, хтось іншому залишиться. Тепер життя вирішить; добре, що з'явилися такі друзі. 👏 ; Діма добре, Макс ні!!!; Да... компанія на вечір . Але так залишилася сама. 😮 ; Всім любові❤️; Діма супер; Максим, вибач але Діма більше закоханий в злату, його щирий, закоханий погляд не можна не помітити; дуже відмінна компанія, аплодую стоячи чоловікам; не смішно.... Звичайно Макс; Вибачте, але я вам не заздрю; Допустила помилку, а тепер за рахунок людей яким вона небайдужа намагається повернути свою розтоптану самооцінку; Злата - я була про вас кращої думки; ви з тих людей, що впали на саме дно, і звідти не повернетеся».
У 2021 році артистка вирішила піти на проект "Холостячка", де спробувала знайти своє кохання, але переможець шоу Андрій Задворний кинув артистку через деякий час після фіналу проекту. Не забуває Огневич і про соціальні мережі, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.
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