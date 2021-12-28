Как пишет Politeka.net, в Инстаграм 35-летняя Злата Огневич опубликовала фото, на котором предстала в простой повседневной одежде – джинсах и просторной футболке. Кожа звезды была очень загорелой. Складывалось впечатление, что она только приехала с отдыха за границей.
«Осталось 3 дня до Нового Года! Наконец-то можно немного сбавить темп жизни и выдохнуть этот год. В этот период я люблю проводить время дома с семьей, просматривая любимые фильмы детства, новогодние премьеры и атмосферные комедии», - поделилась с поклонниками Злата Огневич.
В комментариях экс-«Холостячке» оставили массу приятных слов.
«Мисс очарование и нежность», «Злата, с наступающим Новым Годом! Здоровья, счастья», «Злата, тебе очень идет эта футболка», «Она буквально ангел», «Красивая. Счастливая. Полна энергии. Так держать)))», «Идеальная», «Очень фотогеничная», - пишут пользователи сети.
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Отметим, что после "Холостячки" Злату бросил ее избранник, после чего девушка еще многое пережила.
Напомним, что Злата Огневич рассмешила украинцев итогами "Холостячки": "Денег ноль...".
Ранее Politeka писала, что Огневич разозлила сеть, засветившись с экс-участниками "Холостячки": "Я вам больше не верю".
А еще Politeka сообщала, что Огневич кокетливо пристроилась к экс-фавориту «Холостячки» Тарапате: "Девочки, не завидуйте!".