Звезда шоу "Холостячка", украинская певица Злата Огневич засветилась в праздничной домашней обстановке, рассказав, чем любит заниматься в новогоднее время.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм 35-летняя Злата Огневич опубликовала фото, на котором предстала в простой повседневной одежде – джинсах и просторной футболке. Кожа звезды была очень загорелой. Складывалось впечатление, что она только приехала с отдыха за границей.

«Осталось 3 дня до Нового Года! Наконец-то можно немного сбавить темп жизни и выдохнуть этот год. В этот период я ​​люблю проводить время дома с семьей, просматривая любимые фильмы детства, новогодние премьеры и атмосферные комедии», - поделилась с поклонниками Злата Огневич.

В комментариях экс-«Холостячке» оставили массу приятных слов.

«Мисс очарование и нежность», «Злата, с наступающим Новым Годом! Здоровья, счастья», «Злата, тебе очень идет эта футболка», «Она буквально ангел», «Красивая. Счастливая. Полна энергии. Так держать)))», «Идеальная», «Очень фотогеничная», - пишут пользователи сети.

Отметим, что после "Холостячки" Злату бросил ее избранник, после чего девушка еще многое пережила.

Напомним, что Злата Огневич рассмешила украинцев итогами "Холостячки": "Денег ноль...".

Ранее Politeka писала, что Огневич разозлила сеть, засветившись с экс-участниками "Холостячки": "Я вам больше не верю".

А еще Politeka сообщала, что Огневич кокетливо пристроилась к экс-фавориту «Холостячки» Тарапате: "Девочки, не завидуйте!".