Відома юна співачка Еліна Іващенко, яка відома по дуету з Олегом Винником, розповіла про неприємності з машиною.

Як передає Politeka.net, Еліна Іващенко є починаючою популярною артисткою. Вона прославилася завдяки своїй участі в проєкті "Голос країни. Діти", де здобула перемогу. Після цього дівчина засвітилася на "Х-факторі" і знову підкорила своїм талантом. Не так давно співачка заспівала пісню "Діаманти" разом з популярним українським співаком - Олегом Винником.

Так, цього разу співачка опублікувала нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Еліна Іващенко розповіла про те, що вночі невідомий вкрав у неї задній двірник з машини. Однак, подію зняла камера, і співачка звернулася в поліцію, щоб знайти порушника.

"Загалом, добрий ранок почався з того, що я підходжу до машини, а у мене виламаний задній двірник. Я хочу звернутися, якщо, можливо, ця людина підписана на мене...Стоять камери та зараз по камерах я проб'ю, хто це зробив і буде лежати заява в поліції. Тому ви потрапили не на тих, вітаю вас", - розповіла Еліна Іващенко.

"Тобі так це з рук не зійде", - попереджає співачка.

"Загалом, зробили як треба, заява вже обробляється. Найцікавіше, що це зробила дівчина, яка тримала в руках пляшку алкоголю, і яка трималася ледве на ногах. Я не знаю, чим керується людина, коли робить таку капость, таку дурість і гидоту. Я не розумію, навіщо це робити й кому це потрібно", - висловилася Еліна Іващенко.

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