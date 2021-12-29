19-річний переможець шоу "Голос. Діти" і "Голос країни-10" Роман Сасанчин відвіз свою дружину в пологовий будинок і розповів про власні переживання напередодні її пологів.

Як пише Politeka.net, молодий співак і його 23-річна дружина Іванка продовжили ділитися з українцями подробицями своїх сімейних переживань.

Так, 28 грудня з вечора Роман відвіз Іванку в пологовий будинок через сильні болі в животі. Лікарі порекомендували дівчині залишитися, проте вранці вона розповіла, що ще не народжує, так як їх дитина "ще не готова".

"А вона все на тому ж самому місці...не збирається вона на вихід, хоча живіт вже страшно болить...якщо чесно, це очікування так вимотує, що вже нічого не хочеться", - розповіла своїм підписникам Іванка.

У свою чергу, Сасанчин розповів, що вони з Іванкою запланували партнерські пологи, тому він зможе сам побачити, як з'являється на світ його дочка.

"Чесно, до цього моменту я дуже переживав за те, чи витримає моя психіка, чи не впаду я в непритомність. Насправді я тільки тепер зрозумів, наскільки це велике щастя, коли ти просто тримаєш свою другу половинку і любов всього свого життя за руку і мрієш почути перший крик своєї дитини, свого найріднішого, що може бути в житті. Це нереально-нереально приємно!", - емоційно зізнався молодий співак.

Пара дуже сподівається на те, що вони стануть батьками ще до Нового року.

Нагадаємо, 19-річного переможця "Голосу країни" Сасанчина зняли з коляскою.

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