19-летний победитель шоу «Голос. Діти» и «Голос країни-10» Роман Сасанчин отвез свою жену в роддом и рассказал о собственных переживаниях в преддверии ее родов.

Как пишет Politeka.net, молодой певец и его 23-летняя супруга Иванка продолжили делиться с украинцами подробностями своих семейных переживаний.

Так, 28 декабря с вечера Роман отвез Иванку в роддом из-за сильных болей в животе. Врачи порекомендовали девушке остаться, однако утром она рассказала, что еще не рожает, так как их ребенок «еще не готов».

«А она все на том же самом месте…Не собирается она на выход, хотя живот уже страшно болит…Если честно, это ожидание так выматывает, что уже ничего не хочется», - рассказала своим подписчикам Иванка.

В свою очередь, Сасанчин рассказал, что они с Иванкой запланировали партнерские роды, поэтому он сможет сам увидеть, как появляется на свет его дочка.

«Честно, до этого момента я очень переживал за то, выдержит ли моя психика, не упаду ли я в обморок. На самом деле я только теперь понял, насколько это большое счастье, когда ты просто держишь свою вторую половинку и любовь всей своей жизни за руку и мечтаешь услышать первый крик своего ребенка, своего самого родного, что может быть в жизни. Это нереально-нереально приятно!», - эмоционально признался молодой певец.

Пара очень надеется на то, что они станут родителями еще до Нового года.

Напомним, 19-летнего победителя "Голосу країни" Сасанчина засняли с коляской.

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