Як повідомляє Politeka.net, у сюжеті "Світського життя" показали, що відбувалося за лаштунками великого концерту "Вечір прем'єр". На відео потрапили кадри з репетицій, виступів і коротких інтерв'ю зірок.

Так, серед іншого в ролику можна помітити невеликий пікантний конфуз, який трапився зі співачкою Мішель Андраде. Виявилося, що у співачки прямо на сцені сповз топік, оголивши частину бюста. Однак, проблему з підступним топіком швидко усунули, злегка його переробивши.

"Були нюанси з топіком. Так, це правда. Але ми дуже легко вирішили. Ми творчі люди, всі талановиті, професійні. Тому, мені здається, так навіть краще. Красиво, все нормально", - прокоментувала ситуацію Мішель.

Треба сказати, що для виступу співачка вибрала досить відвертий образ – на ній темні шкіряні штани з вирізами на стегнах і короткий топік, до якого після конфузу на репетиції пришили бретельки, щоб більше не сповзав.

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