Известная ведущая шоу про путешествия "Орел и решка" и певица Мишель Андраде в купальнике похвасталась видом на яхте.

Как передает Politeka.net, Мишель Андраде является известной украинской певицей. Девушка получила популярность благодаря своему участию в разных вокальных проектах, и вскоре стала подопечной украинского продюсера Потапа. Также, она является ведущей популярной программы "Орел и решка".

Так, на этот раз певица опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Мишель Андраде позирует в белом слитном купальнике на яхте со своей мамой по имени Светлана. Стоит отметить, что мама Мишель Андраде точно в таком же купальнике.

"Мы сделали эти купальники с большой любовью, чтобы каждая могла чувствовать в них себя круто, смело и красиво!

Посмотрите, как идёт Светочке!", — рассказала Мишель Андраде.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Вы великолепны а этих купальниках Мишель Андраде!", "Мама и дочка, какая красота", "Чикулини какие", "Красотки", "Мама бомба честно говоря)", "Ого, это твоя мама?", "Мама — эталон красоты!", "Две красавицы".

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