Известная певица Мишель Андраде попала в пикантный конфуз прямо на сцене, но потом все объяснила.

Как сообщает Politeka.net, в сюжете "Світського життя" показали, что происходило за кулисами большого концерта "Вечер премьер". На видео попали кадры с репетиций, выступлений и коротких интервью звезд.

Так, среди прочего в ролике можно заметить небольшой пикантный конфуз, который приключился с певицей Мишель Андраде. Оказалось, что у певицы прямо на сцене сполз топик, оголив часть бюста. Однако, проблему с коварным топиком быстро устранили, слегка его переделав.

"Были нюансы с топиком. Да, это правда. Но мы очень легко решили. Мы творческие люди, все талантливые, профессиональные. Поэтому, мне кажется, так даже лучше. Красиво, все нормально", - прокомментировала ситуацию Мишель.

Надо сказать, что для выступления певица выбрала довольно откровенный образ – на ней темные кожаные штаны с вырезами на бедрах и короткий топик, к которому после конфуза на репетиции пришили бретельки, чтобы больше не сползал.

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