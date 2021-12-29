Как передает Politeka.net, Мишель Андраде является известной украинской певицей. Артистка получила популярность благодаря своему участию в разных вокальных проектах, и вскоре стала подопечной украинского продюсера Потапа. Также, она является ведущей популярной программы "Орел и решка".
Так, на этот раз артистка опубликовала новую серию фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Мишель Андраде показала, как выглядит в разных белых купальниках из новой коллекции (чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца страницы).
"Если лето было очень ярким и разноцветным, то зимой мы с @mogila_tatiana решили вернуться к классике и создали купальники белого цвета", — рассказала Мишель Андраде.
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Поклонники оставили множество комментариев под фото: "На такие фото смотреть можно вечно))", "Красота", "Мишель, ты просто огонь🔥🔥, красотка вау", "Шикарно", "Красавицы и талантливые девушки с творческой душой", "У вас лицо супермодели", "Теперь мне предельно ясно, почему я до сих пор не нашла идеальный белый купальник. Так вот же он", "Летние снегурочки".
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