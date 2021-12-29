Відома українська актриса Ольга Сумська показала себе в повсякденному вигляді поруч з чоловіком.

Ольга Сумська поділилася новими кадрами на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

Відзначимо, Ольга Сумська у шлюбі з колегою Віталієм Борисюком з 1996 року. У пари є спільна дочка Анна. Актриса часто ділиться сімейними кадрами, на яких ласкаво називає чоловіка "Віталічком". Видно, що пара зберегла тепло і любов один до одного крізь роки.

Примітно, що це другий шлюб для артистки, раніше вона була одружена з актором Євгеном Паперним, від якого має дочку Антоніну.

У нових сторіс на своїй сторінці в Instagram Ольга Сумська показала, як готується до зустрічі Нового року з чоловіком Віталієм Борисюком і донькою Ганною.

Ольга Сумська показала себе на тлі прикрашеної ялинки. Актриса позувала без яскравого макіяжу і з розпатланим пучком на голові.

"Готуємося з @vitaliyborysyuk та @gandzyazen до Нового року! 🎄 Всім святкового настрою, друзі!», - написавши Ольга Сумська.

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