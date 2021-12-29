Известная украинская актриса Ольга Сумская показала себя в повседневном виде рядом с супругом.

Ольга Сумская поделилась новыми кадрами на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Отметим, Ольга Сумская в браке с коллегой Виталием Борисюком с 1996 года. У пары есть общая дочь Анна. Актриса часто делится семейными кадрами, на которых ласково называет мужа "Виталичком". Видно, что пара сохранила тепло и любовь к друг другу сквозь года.

Примечательно, что это второй брак для артистки, ранее она была замужем за актером Евгением Паперным, от которого имеет дочь Антонину.

В новых сторис на своей странице в Инстаграм Ольга Сумская показала, как готовится к встрече Нового года с мужем Виталием Борисюком и дочкой Анной.

Ольга Сумская показала себя на фоне украшенной елки. Актриса позировала без яркого макияжа и с растрепанным пучком на голове.

«Готовимся с @vitaliyborysyuk и @gandzyazen к Новому году! 🎄 Всем праздничного настроения, друзья!», - написала Ольга Сумская.

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