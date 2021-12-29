Ольга Сумская поделилась новыми кадрами на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.
Отметим, Ольга Сумская в браке с коллегой Виталием Борисюком с 1996 года. У пары есть общая дочь Анна. Актриса часто делится семейными кадрами, на которых ласково называет мужа "Виталичком". Видно, что пара сохранила тепло и любовь к друг другу сквозь года.
Примечательно, что это второй брак для артистки, ранее она была замужем за актером Евгением Паперным, от которого имеет дочь Антонину.
В новых сторис на своей странице в Инстаграм Ольга Сумская показала, как готовится к встрече Нового года с мужем Виталием Борисюком и дочкой Анной.
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Ольга Сумская показала себя на фоне украшенной елки. Актриса позировала без яркого макияжа и с растрепанным пучком на голове.
«Готовимся с @vitaliyborysyuk и @gandzyazen к Новому году! 🎄 Всем праздничного настроения, друзья!», - написала Ольга Сумская.
Напомним, 55-летняя Сумская в объятиях Виталия Борисюка произвела фурор в сети
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