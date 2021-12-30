Наташа Горова - дочка продюсера Ірини Горової, яка перебувала у відносинах з репером Потапом, пише Politeka.net. Артист виховував дівчинку, немов рідну. За словами Потапа, якщо чоловік любить жінку, то повинен і любити її дітей.

Зараз Наташа Горова вже доросла дівчина, яка будує кар'єру, а також активно веде соцмережі. На недавніх відео дівчина вибрала хороший ракурс у своїй кімнаті. (Щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки) можна було помітити велике ліжко, на якому лежав домашній улюбленець і в кутку зелене дерево.

Красуня зробила цікавий фокус з телефоном, який раптово зникав з її рук. При цьому дівчина корчила пику і сміялася.

"Як то кажуть - талант не проп'єш", - написала Наташа Горова.

Пост швидко зібрав близько 100 лайків і багато коментарів.

"Магія поза Хогвартсом", - написав один з користувачів мережі.

Зазначимо, у Наташі Горової є зведений брат, який народився в шлюбі Ірини Горової і Потапа.

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