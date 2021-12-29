Тільки відгримів гран-фінал шоу «Маска», який приголомшив не лише глядачів, а й зіркових детективів, а автори проєкту вже інтригують новими сюрпризами.

Як передає Politeka.net, нове відео з’явилося на офіційній сторінці шоу "Маска" в Інстаграм. (Щоб подивитися – проскрольте вниз).

В ролику ведучий «Маски» Володимир Остапчук у костюмі сніжинки звернувся до українців. Шоумен був одягнений у білу водолазку та колготки, поверх яких були блискучі шорти. А на голові в нього була велика сніжинка.

«Нє-нє-нє, вам не здається. Перед вами весела 37-річна сніжинка вагою 74 кілограми. І це найменше із здивувань, яке ви побачите в новорічну ніч… Фух, Боже, сніжинка переїла олів’є. Щось я вхляв», - сказав Володимир Остапчук, анонсуючи новорічний спецвипуск шоу "Маска".

Кадри підігріли інтерес глядачів.

«Де взяли чешки такого розміру? Це відпад», «Я не можу навіть спати спокійно», - пишуть у коментарях.

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