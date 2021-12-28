На шоу" Маска " оголосили ще одного персонажа дзеркальної людини і українці відразу почали гадати, хто в ньому сховався.

Як пише Politeka.net, шоу "Маска"є одним з найпопулярніших українських проектів. Нещодавно був гранфінал проекту, де переміг епатажний співак MELOVIN, який сховався за маскою жирафи і весь сезон фліртував з розведеним Дзідзьо. А тепер українці чекають новорічного випуску "Маски", де з'являться нові персонажі. Одним з них буде дзеркальна людина, яку анонсували вже на сторінці проекту.

На фото дзеркальний чоловік був повністю в срібному костюмі. Зірка стояв на сцені і тримав мікрофон.

"У шоу" новорічна МАСКА " з'явиться загадкова дзеркальна людина

"Мої підказки знаходяться в викривленому світі Задзеркалля. Будьте уважні-вмійте бачити в моєму світі особливий дар«, - заінтригує дзеркальна людина глядачів каналу»Україна".

Кого б хотіли побачити під цією маскою? Пишіть в коментарях", - написано було під фото.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Може це Потап нарешті буде, а може Коляденко, може бути ще жінка, Слава Камінська, наприклад або ще хтось", "Поплавський", "може Монатік, але це не точно. Але маска прикольна", "схоже на Ткача".

Нагадаємо, ведучий шоу" Маска " Володимир Остапчук вбрався в костюм сніжинки

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