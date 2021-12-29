Как передает Politeka.net новое видео появилось на официальной странице шоу "Маска" в Инстаграм. (Чтобы посмотреть, проскрольте вниз).
В ролике ведущий "Маски" Владимир Остапчук в костюме снежинки обратился к украинцам. Шоумен был одет в белую водолазку и колготки, поверх которых были блестящие шорты. А на голове у него была большая снежинка.
«Не-не-не, вам не кажется. Перед вами веселая 37-летняя снежинка весом 74 килограмма. И это наименьшее из удивления, которое вы увидите в новогоднюю ночь... Фух, Боже, снежинка переел оливье. Что-то я охлял», - сказал Владимир Остапчук, анонсируя новогодний спецвыпуск шоу "Маска".
Кадры подогрели интерес зрителей.
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