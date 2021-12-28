Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук є популярним українським телеведучим. Знаменитість вів новий проект" Співають всі", а також знімається вже другий сезон в шоу" Маска", гранд-фінал якого був днями. Володимир у себе в Instagram показав, як святкує з дружиною Христиною успіх останнього випуску.
Володимир сидів за столиком одного із закладів і замовив багато страв, серед яких були вареники і червона ікра. Поруч сиділа Христина, яка наливала чай собі.
"Щоб ви розуміли, як ми святкуємо фінал, гранд-фінал шоу "Маска" і чого хоче українська душа", - сказав Володимир після чого показав вареники.
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"Святкуємо феєричне закінчення і прекрасні рейтинги шоу "Маска" 2 сезон. Потягнуло на рідненьке", - написав Володимир.
Варто відзначити, що гранд-фінал шоу "Маска" проходив у суботу, 25 грудня. У проекті перемогла маска жирафи, під якою ховався епатажний співак MELOVIN.
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