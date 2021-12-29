Христина Горняк, дружина ведучого шоу "Маска" та "Співають всі" Володимира Остапчука, натякнула чоловікові, який подарунок мріє побачити під новорічною ялинкою.

35-річна Горняк, що стала другою дружиною Остапчука трохи більше року тому, опублікувала свіжі "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.

Дружина Остапчука примірила кілька красивих каблучок відомого ювелірного бренду - з діамантами та у формі змії. Одна з них, виконана з білого золота, згідно ціннику на офіційному сайті, коштує приблизно 500 000 гривень.

"Санта? Ні? Ок, Санта. Губу я закатала 😂", - підписані кадри.

"Вишукана прикраса зачаровує блиском дорогоцінних геометричних лусочок і витонченою граціозністю гнучкого зміїного тіла", - йдеться в описанні коштовності, яка, як запевняють на сайті, зроблена в Італії.

Примітно, що цей бренд, схоже, зараз на піку популярності серед зірок. Нещодавно каблучкою з цієї ж колекції в соцмережі хвалилася екс-ВІА Гра Віра Брежнєва. Прикрасу їй подарував чоловік продюсер Костянтин Меладзе. Вартість коштовності на пальчику зірки потягнула на 240 000 гривень.

Ще одна модниця, українська ведуча Леся Нікітюк, також, здається, розтанула при вигляді цих оригінальних каблучок. Знаменитість відвідала презентацію оновленого ювелірного магазину в Києві і примірила люксові прикраси - каблучку та кольє у вигляді змії, вартістю 1,5 мільйона гривень.

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