Як пише Politeka.net, 32-річний український співак Дмитро Каднай під час вечора прем'єр з Катею Осадчою вразив усіх ефектним номером разом із ще однією учасницею "Танців з зірками", співачкою Лідою Лі. Парочка записала спільну пісню "Monster". На сцені вони запалили на повну, викликавши гучні оплески.
У себе в Instagram Каднай опублікував кадри, зроблені за лаштунками концерту. Він показав, як вони готувалися до виступу.
"Трохи бекстейджу з прем'єри нашої пісні "Monster", - підписав фото артист.
В коментарях йому і Ліді Лі залишили масу компліментів і відгуків.
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"Діма куди готуєшся?", "Які ви класні", «ви ідеальні», «це був неймовірний виступ», "яскраво і незабутньо", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Діма Каднай вийшов з себе після питання про заробітки на танцювальному шоу: "це некоректно".
Як повідомляла Politeka, Діма Каднай в штанях з бахромою підкорив гарячими танцями з Лідою Лі: "краще б...".
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