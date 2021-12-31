Український ресторатор, суддя "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився оригінальним рецептом салату, який можна приготувати на Новий Рік.

Як пише Politeka.net, в Instagram Ектор Хіменес-Браво опублікував відео, в якому розповів, як приготувати салат з буряком і фетою.

"Якщо що, це той самий салат, який замінить один з численних з майонезом на вашому новорічному столі. Вже можна зберігати, він елементарний і шалено смачний!",- зазначив Ектор.

Інгредієнти:

- Буряк відварений-200 гр

- Фета-100 гр

- Апельсин-150 гр

- Волоський горіх-50 гр

- Листя салату

- Курячий бульйон-50 гр

Хіменес-Браво порадив збирати салат руками, перед цим крупно нарізавши всі інгредієнти.

"Насамперед займемося горіхами-їх потрібно подрібнити. Ділюся лайфхаком - щоб не збирати потім по всій кухні горіхи, покладіть їх в пакет-слайдер, застебніть його, і за допомогою качалки акуратно подрібніть", - зазначив ресторатор.

Заправляється салат курячим бульйоном.

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