Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво поділився подробицями на своїй сторінці в інтернет.
Непередбачені обставини ледь не зірвали весь знімальний процес.
"Хлопців, зараз тут у павільйоні "Майстер Шеф" немає електроенергії. Була дуже велика пробка. Яні знаю, що сталося», - розповів ресторатор.
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Проблему вдалося швидко виправити. В павільйон викликали фахівців. До зйомок вдалося повернутися через 30 хвилин.
Ектор Хіменес-Браво народився і виріс в Колумбії. У 1992 році він закінчив кулінарну академію Боготи, і почав працювати в кращих п'ятизіркових готелях Колумбії. У віці 27 років його запрошують стати шеф-кухарем одного з найрозкішніших готелів США — Hilton.
Після одного із закритих вечерь в Hilton, організованому для групи готельєрів з Канади, його запрошують працювати в Оттаві. Очолювані ним Ресторани неодноразово входили в ТОП-10 кращих ресторанів Канади.
Також Ектор Хіменес-Браво працював у Росії та на Мальдівах.
З вересня 2011 року Ектор Хіменес-Браво бере участь в цілому ряді кулінарних проектів на українському телебаченні.
Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поділився списком своїх дивних покупок на Новий Рік
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