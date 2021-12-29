Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво є популярним українським ресторатором і суддею проекту "Майстер Шеф". Також зірка активно веде соціальні мережі, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових сторіс Ектор вирішив розповісти, відповідаючи на питання фаната, наскільки довго буде відсутній Україні. Адже Хіменес-Браво зібрався на кілька днів з мамою полетіти в Стамбул.
"У мене зйомки. Але скоро будуть святкові вихідні в Стамбулі", - написав Ектор.
"У мене завтра і післязавтра робочий день і потім я відлітаю в Стамбул, але тільки на три ночі. Тому що потрібно бути тут на зйомках. Невелика перерва", - сказав Ектор.
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Також Хіменес-Браво зазначив, що взагалі забув, що скоро Новий Рік:
"Якби не питання на попередній історії, я б і не згадав, що через пару днів Новий Рік. І треба ще докупити подарунки. Але мене краще не пускати в магазини перед новорічними святами".
Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поділився списком своїх дивних покупок на Новий Рік
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