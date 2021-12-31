Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Эктор Хименес-Браво опубликовал видео, в котором рассказал, как приготовить салат со свеклой и фетой.
«Если что, это тот самый салат, который заменит один из многочисленных с майонезом на вашем новогоднем столе. Уже можно сохранять, он элементарный и безумно вкусный!», - отметил Эктор.
Ингредиенты:
– Свёкла отваренная — 200 гр
– Фета — 100 гр
– Апельсин — 150 гр
– Грецкий орех — 50 гр
– Листья салата
– Куриный бульон — 50 гр
Хименес-Браво посоветовал собирать салат руками, перед этим крупно нарезав все ингредиенты.
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«Первым делом займемся орехами — их нужно подробить. Делюсь лайфхаком — чтобы не собирать потом по всей кухне орехи, положите их в пакет-слайдер, застегните его, и с помощью скалки аккуратно измельчите», - отметил ресторатор.
Заправляется салат куриным бульоном.
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