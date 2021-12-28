Ектор Хіменес-Браво - шеф-кухар колумбійського походження, який заробив велику популярність в Україні завдяки шоу "МастерШеф", повідомляє Politeka.net.
Ресторатор веде Instagram, на який у нього підписаний один мільйон осіб. На своїй сторінці суддя програми розповідає про особисте, ділиться смачними рецептами і так далі.
В цей раз Ектор Хіменес-Браво вирішив розповісти, що купив перед Новим роком.
"Один я в передноворічний час купую купу потрібних (ні) речей?) ",- написав ресторатор.
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У списку можна помітити дрібнички на зразок куль, мильниці, шкарпеток, маски тигра, прищіпок, а також був і плед, бенгальські вогні, новорічні костюми для своїх собачок і так далі.
"Чарівний період))
Пишіть свої найдивніші покупки😄 👇", - в кінці написав Ектор Хіменес-Браво.
За годину публікація зібрала понад 3000 лайків і багато коментарів:
"Зовсім не дивні покупки 😊 в кожному з нас живе маленька дитина", " Ой, а покажіть Лупіту і Чоко в новорічних костюмчиках 😍", " Екторе, головне в цьому списку, що дуже сильно вплинуло на поліпшення вашого настрою, це було не дарма!!!!!!".
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